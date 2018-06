Berlin (dpa) - Mindestens 13 Tote, hohe Schäden und vielerorts Verkehrschaos sind die vorläufige Bilanz der ersten Herbststürme des Jahres in Europa. Bäume knickten um, Züge standen still und der Flugverkehr war gestört. In Deutschland starben seit Sonntag sechs Menschen durch Sturmböen von mancherorts mehr als 170 Kilometern pro Stunde. Besonders in Norddeutschland herrschte ein Bahn-Chaos, in Schleswig-Holstein musste der Regionalverkehr unterbrochen werden. Großbritannien zählte heute vier Todesopfer, die Niederlande, Frankreich und Dänemark je einen.

