Oldenburg (dpa) - Das Orkantief "Christian" hat heute in Schleswig-Holstein ein weiteres Todesopfer gefordert. Damit stieg der Zahl der Unwettertoten hierzulande seit gestern auf mindestens sieben. Europaweit sind es danach mindestens 14 Tote. Eine 66-jährige Frau wurde laut Polizei in Göhl bei Oldenburg in Holstein von einer umstürzenden Mauer erschlagen. Sie hatte mit ihrem Mann im Garten heruntergefallene Äste aufgesammelt, als sie von der fast drei Meter hohen Mauer verschüttet wurde. Zuvor war in Flensburg ein Mann von einem Baum erschlagen worden.

