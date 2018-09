Hamburg (SID) - Die deutschen Paarlauf-Meister Annabelle Prölß (14) und Ruben Blommaert (21) aus Oberstdorf haben den Cup of Nice gewonnen. Bei dem mittelgroßen internationalen Eiskunstlauf-Wettbewerb in Nizza erreichten sie 160,25 Punkte. Prölß hat noch nicht das Mindestalter erreicht, um bei den Olympischen Spielen in Sotschi starten zu dürfen. Aber Experten geben dem Paar glänzende Perspektiven für die Jahre nach 2014, wenn die viermaligen Weltmeister Aljona Savchenko (29) und Robin Szolkowy (34) aus Chemnitz ihre Karriere beendet haben.

Zweite mit 157,28 Punkten wurden in Nizza die Amerikaner Jessica-Noelle Calalang und Zach Sidhu, Dritte die Oberstdorfer Maylin und Daniel Wende (153,09). Damit schafften sie die Olympianorm der Deutschen Eislauf-Union (DEU) von 154 Punkten noch nicht.