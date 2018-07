Sydney (AFP) Beim Schnorcheln vor der Küste Australiens ist eine Frau von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige sei in der Turquoise Bay im Nordwesten des Landes gemeinsam mit ihrem Partner geschnorchelt, als der ein Meter lange Fisch sie in den Arm gebissen habe, teilte eine Vertreterin der Fischereibehörde, Lisa Clark, am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich am Montag nur 40 Meter vom Ufer entfernt. Die Fischereibehörde vermutete, dass es sich bei dem Angreifer um einen Riffhai handelte, der seichte Gewässer bevorzugt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.