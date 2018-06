Köln (SID) - Erste Niederlage für Alba Berlin, zweiter Erfolg für ratiopharm Ulm: Der Pokalsieger aus der Hauptstadt musste sich am 3. Spieltag des Basketball-Eurocups beim italienischen Meister Virtus Rom 71:85 (25:44) geschlagen geben, die Ulmer dagegen bejubelten bei Paris Lavallois einen 78:68 (43:33)-Auswärtssieg. Alba verlor damit die Tabellenführung in Gruppe D an den französischen Vertreter Gravelines Dünkirchen, Ulm kletterte in der Staffel C zumindest vorübergehend auf den zweiten Rang.

Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte Alba-Coach Sasa Obradovic, der als Spieler von 1997 bis 1999 das Trikot der Römer trug, nur wenig Grund zur Freude. Erst nach der Halbzeit fanden die Berliner, bei denen Vojdan Stojanovski und Cliff Hammonds mit jeweils zwölf Zählern beste Werfer waren, im Palazzetto dello Sport besser ins Spiel, konnten den Rückstand aber nicht mehr wettmachen.

Die Ulmer erwischten in der französischen Hauptstadt ebenfalls keinen guten Start, lagen dank eines starken zweiten Viertels aber zur Pause mit zehn Punkten vorn und behielten bis zum Schluss die Oberhand. Topscorer war Philipp Schwerthelm mit zwölf Punkten. Am Mittwochabend bestreiten die drei weiteren deutschen Teilnehmer Artland Dragons, Telekom Baskets Bonn und Vizemeister EWE Baskets Oldenburg ihre dritten Gruppenspiele.

Der Eurocup wird in dieser Saison erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Die jeweils drei besten Teams der insgesamt acht West- bzw. Ostgruppen erreichen die nächste Runde und bilden mit den acht Mannschaften, die es in der Königsklasse Euroleague nicht unter die Top 16 schaffen, die Runde der letzten 32.