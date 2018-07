Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag erneut an der Marke von 9000 Punkten versucht. Mit plus 0,32 Prozent auf 9007 Punkte stand der deutsche Leitindex nur wenige Punkte unter seinem am Vortag im Tagesverlauf erreichten Rekordhoch von knapp 9018 Punkten.

Etwas Schub verliehen dem Markt am Dienstag gemischt ausgefallene US-Konjunkturdaten. Damit steige am Markt die Hoffnung, dass die US-Notenbanker vorerst an ihrer ultralockeren Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur festhalten werden, sagte Stephan de Schutter von Alpha Wertpapierhandel.

Alle warteten nun auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank, sagte Marktanalyst Kornelius Barczynski vom Brokerhaus GKFX. Sollte die Fed keine Hinweise auf einen baldigen Rückzug aus ihrer ultralockeren Geldpolitik liefern, könnten die Aktienkurse weiter auf neue Höchststände steigen, schätzt der Börsenexperte. Ähnlich sieht Thilo Müller von MB Fund Advisory die aktuelle Phase: "Der Markt holt derzeit Kraft für einen signifikanten Sprung über die Marke von 9000 Punkten", sagte er.

In Deutschland nahm unterdessen die Berichtssaison an Fahrt auf. Nach einem heftigen Gewinneinbruch im dritten Quartal sackten im Dax die Titel der Deutschen Bank zunächst deutlich ab, konnten die Kursverluste zuletzt aber auf minus 0,35 Prozent auf 35,775 Euro eindämmen. Am Dax-Ende landete mit minus 2,09 Prozent die Deutsche Börse, die am Abend nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen wird.

Zu den größten Dax-Verlierern gehörten auch die Titel von Linde mit einem Kursminus von knapp einem Prozent. Ungünstige Wechselkurse hatten das Wachstumstempo des Industriegase-Spezialisten und Anlagenbauers im dritten Jahresviertel gebremst. Das Unternehmen schränkte daher seine operative Gewinnprognose leicht ein.

Ebenfalls nach Zahlen schossen dagegen im MDax DMG Mori Seki (vormals Gildemeister) um gut acht Prozent an die Index-Spitze. Der Werkzeugmaschinenbauer hatte nach Gewinnzuwächsen im dritten Quartal seine Jahresprognose angehoben.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,43 (Vortag: 1,44) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 133,73 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 141,05 Punkte. Der Kurs des Euro sank. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3768 (Montag: 1,3784) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7263 (0,7255) Euro.