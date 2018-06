Frankfurt/Main (dpa) - Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed hat der Dax freundlich notiert. Der deutsche Leitindex hatte am Morgen erneut die Schwelle von 9000 Punkten erklommen, war dann aber wie schon in den Vortagen wieder etwas zurückgefallen.

Zuletzt betrug das Plus im Leitindex 0,17 Prozent auf 8994 Punkte. Der MDax notierte nahezu unverändert bei 15 824 Punkten, während der TecDax um 0,15 Prozent nachgab auf 1120 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Kursplus von 0,48 Prozent auf 3036 Punkte.

Alle warteten nun auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank, sagte GKFX-Experte Barczynski. Sollte die Fed keine Hinweise auf einen baldigen Rückzug aus ihrer ultralockeren Geldpolitik liefern, könnten die Aktienkurse weiter auf neue Höchststände steigen, schätzt der Börsenexperte. Ähnlich sieht Thilo Müller von MB Fund die aktuelle Phase: "Der Markt holt derzeit Kraft für einen signifikanten Sprung über die Marke von 9000 Punkten", sagte er.

In Deutschland nahm unterdessen die Berichtssaison an Fahrt auf. Nach einem heftigen Gewinneinbruch im dritten Quartal sackten die Titel der Deutschen Bank um 1,70 Prozent ab. Noch schlechter schnitten am Dax-Ende mit minus 2,07 Prozent auf 56,21 Euro die Papiere der Deutschen Börse ab, die am Abend nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen wird.

Zu den größten Dax-Verlierern gehörten auch Linde mit einem Kursminus von knapp einem Prozent. In den hinteren Reihen brachen die im SDAX notierten Papiere des Maschinenbau-Konzerns Bauer nach einer drastischen Gewinnwarnung vom Vorabend um knapp 18 Prozent ein.