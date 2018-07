New York (dpa) - Vor neuen Aussagen der US-Notenbank Fed zum Thema Anleihekäufe sowie unterstützt von positiven Unternehmensnachrichten hat es an der Wall Street erneut Rekordstände gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones stieg mit plus 0,72 Prozent auf 15 680 Punkte auf den höchsten Stand in seiner 129-jährigen Geschichte. Der Eurokurs gab im US-Geschäft wieder deutlich nach und stand zum Handelsschluss an der Wall Street bei 1,3744 Dollar.

