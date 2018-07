Peking (AFP) Ein neues Steuergesetz ist offenbar der Auslöser für eine ungewöhnlich hohe Scheidungsrate in Peking. Wie die staatliche chinesische Jugendtageszeitung am Dienstag meldete, ging die Zahl der Scheidungen in der Hauptstadt dieses Jahr drastisch in die Höhe, weil viele Paare eine neue Vermögensteuer umgehen wollen. Sie nutzen demnach ein Schlupfloch in dem neuen Steuergesetz, das Paare, die vor der Scheidung stehen, von einer 20-prozentigen Steuer auf Immobilienverkäufe ausnimmt.

