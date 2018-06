München (AFP) Pop-Megastar Robbie Williams gibt sich wegen körperlicher Verschleißerscheinungen nur noch zehn Jahre auf der Bühne. "Mein Körper ist kaputt. Mein Rücken ist im Eimer, meine Knie auch. Wenn ich meine Shows weiter so mache wie bisher, habe ich nur noch zehn weitere Jahre, also will ich die weise und produktiv nutzen", sagte der 39-Jährige der Zeitschrift "Bunte".

