Berlin (AFP) Die Süßwarenhersteller machen mittlerweile auch in Deutschland einen Millionenumsatz zu Halloween. Mit speziell für das Gruselfest herstellten Süßigkeiten setzten die Unternehmen nach Berechnungen des Marktforscher Nielsen zwei Millionen Euro um, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Dienstag mitteilte. Im Gegensatz zu den USA sei Halloween in Deutschland aber noch nicht das wichtigste Süßigkeitenfest des Jahres. Dies blieben Weihnachten und Ostern, erklärte der BDSI.

