Nürnberg (AFP) Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Oktober leicht gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) lag mit 152 Punkten drei Punkte über dem Wert vom September, wie die Behörde am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Damit setzte sich die gute Entwicklung der vergangenen Monate fort. Laut BA trugen die zuletzt auch in der Eurozone wieder positiveren wirtschaftlichen Ergebnisse und die optimistischeren Ausblicke zum leichten Anstieg der Arbeitskräftenachfrage bei.

