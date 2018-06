Washington (AFP) Der US-Geheimdienst NSA hat einem Bericht der "New York Times" zufolge offenbar auch die Inhalte der Handygespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgespäht. Wie die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf US-Regierungskreise schrieb, sammelte die NSA nicht nur Verbindungsdaten, sondern schnitt wahrscheinlich auch Telefonate mit. Unklar war den Angaben zufolge aber, ob Informationen aus Merkels Telefongesprächen in Berichten der Geheimdienste für das Weiße Haus und andere Regierungsstellen in Washington auftauchten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.