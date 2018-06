Brüssel (AFP) In Belgiens Regierung werden bei Treffen mit vertraulichem Inhalt die Handys zeitweise aus dem Raum verbannt. Ministerpräsident Elio Di Rupo verlange dann von allen Anwesenden, dass die Mobiltelefone in einen Nachbarraum gebracht werden, sagte ein Sprecher der belgischen Regierung in Brüssel den Zeitungen "Nieuwsblad" und "De Standaard" vom Dienstag.

