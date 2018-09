Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal einen massiven Gewinneinbruch erlitten: Der von Juli bis September erzielte Netto-Gewinn schrumpfte um 94 Prozent auf 41 Millionen Euro zusammen, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Ursache hierfür waren demnach vor allem Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und rückläufige Einnahmen des Investmentzweigs. Das Ergebnis fiel damit noch deutlich schlechter aus als die meisten Analysten erwartet hatten.

