Berlin (AFP) Union und SPD haben in der ersten Sitzung der Koalitions-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales beim Streitthema Mindestlohn noch keine Annäherung erzielt. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte am Dienstag nach dem knapp fünfstündigen Treffen, beide Seiten seien "in keiner Weise bisher überein gekommen, dass es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro geben soll". Auch der "große Brocken Rente" stehe noch an. Gleichwohl lobte Nahles ebenso wie die Unions-Verhandlungsführerin, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die "konstruktiven Gespräche".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.