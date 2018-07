Kehl (Deutschland) (AFP) Nach dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie zur Patientenmobilität Ende vergangener Woche haben Verbraucherschützer die EU-Staaten aufgefordert, die neuen Vorschriften zügig umzusetzen. Den Bürgern in der EU müsse der Arztbesuch in einem anderen Mitgliedsland nun tatsächlich erleichtert werden, erklärte das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl am Rhein am Dienstag. Ein zentraler Punkt der Richtlinie sei die Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle, bei der sich Patienten über ihre Rechte sowie über Qualitäts- und Sicherheitsstandards in den anderen EU-Staaten informieren können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.