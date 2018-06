Bratislava (AFP) Vier im Niger verschleppte Franzosen sind nach Angaben der französischen Regierung nach mehr als drei Jahren Geiselhaft freigelassen worden. Der nigrische Präsident habe ihm die frohe Botschaft überbracht, sagte Staatschef François Hollande am Dienstag in Bratislava. Er dankte seinem Amtskollegen, der die Freilassung der vier Geiseln erreicht habe. Außenminister Laurent Fabius und Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian seien auf dem Weg in die Hauptstadt Niamey.

