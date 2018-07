Paris (AFP) Ein Vorfahre heutiger Haie hat das massenhafte Artensterben auf der Erde vor 250 Millionen Jahren anders als bislang vermutet überlebt und die Meere weitere 120 Millionen Jahre lang bevölkert. Der nur rund 30 Zentimeter große Hai überlebte die Katastrophe vermutlich in großer Meerestiefe, wie es in einem am Dienstag im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlichten Artikel heißt. Wissenschaftler des Genfer Naturkundemuseums und der Universität Montpellier fanden nahe der südfranzösischen Stadt, wo einst Meer war, sechs Zähne der Mini-Haiart.

