Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hält sein Wintertrainingslager wie in der vergangenen Saison im Land des Welt- und Europameisters ab. Die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek wird sich vom 11. bis 19. Januar 2014 im andalusischen Mijas an der Costa del Sol auf die Rückrunde vorbereiten. Im Vorjahr wurde dort unter Verbeeks Vorgänger Michael Wiesinger die Grundlage für eine erfolgreiche zweite Halbserie gelegt, in der der Club 24 Punkte holte und noch von Platz 14 auf Rang zehn vorrückte.