Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußball-Europameisterinnen müssen am Mittwoch im WM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien in Frankfurt/Main auf Fatmire Bajramaj verzichten. Die 25 Jahre alte Offensivspielerin vom 1. FFC Frankfurt hat sich eine Verhärtung im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Bei ihrem Startelf-Comeback nach einer langwierigen Knieverletzung beim 13:0-Schützenfest am Samstag in Slowenien war Bajramaj an sieben Toren beteiligt, das 8:0 erzielte sie selbst.