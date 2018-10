Manchester (SID) - Teammanager-Ikone Sir Alex Ferguson hat seinem Nachfolger David Moyes trotz des schwachen Saisonstarts von Manchester United den Rücken gestärkt und sogar vom noch möglichen Titel gesprochen. "Wir sind schon viele Male schlecht gestartet. Wir sind der einzige Klub in dieser Liga, der aufgrund seiner Geschichte in der Lage ist, wieder zurückzukommen und noch die Meisterschaft zu gewinnen", sagte Ferguson.

Alex Ferguson weiß, wovon er spricht. Der 71-Jährige, der als Klubdirektor noch in beratender Funktion tätig ist, hatte 1986 selbst nicht den besten Start bei Manchester. Sieben Jahre dauerte es, bis Ferguson 1993 den ersten seiner 13 Meistertitel mit dem Klub gewann, mit dem er 1999 und 2008 auch in der Champions League triumphierte. Insgesamt kam er in seinen 27 Jahren auf der Bank von Manchester auf 38 Titel.

ManUnited belegt derzeit mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal nur den achten Platz, hat aber zuletzt mit zwei Siegen aus drei Spielen in der Premier League einen leichten Aufwärtstrend gezeigt.