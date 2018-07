Berlin (dpa) - Fünf deutsche Spieler stehen auf der sogenannten Shortlist zur Wahl des Weltfußballers des Jahres.

In der vom Weltverband FIFA veröffentlichten Liste werden Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Torwart Manuel Neuer und Thomas Müller vom Triple-Gewinner Bayern München aufgeführt. Außerdem zählt Mesut Özil vom FC Arsenal zu den 23 ausgewählten Spielern. In den vergangenen vier Jahren gewann jeweils der Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona den Titel. Die Preisträger werden am 13. Januar 2014 beim FIFA Ballon d’Or im Kongresshaus in Zürich bekanntgegeben.

Meldung FIFA