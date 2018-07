Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Oktober 2013

44. Kalenderwoche

302. Tag des Jahres

Noch 63 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Ermelind, Helene, Narzissus, Margareta

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der bis dahin schnellste Supercomputer der Welt geht beim US-Energieministerium in Oak Ridge (Tennessee) ans Netz. Als Spitzenleistung wird eine Leistung von mehr als 20 Petaflops (Billiarden Fließkomma-Berechnungen pro Sekunde) erreicht.

2011 - Beim bis dahin schwersten Anschlag der Taliban auf die Internationale Schutztruppe Isaf in Kabul werden 17 Menschen getötet.

2008 - China hat die USA als größten Produzenten von Treibhausgasen eingeholt. Erstmals räumt die Regierung in Peking ein, dass Chinas Emissionen inzwischen das US-Niveau erreicht hätten, das 2005 bei knapp 1,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff lag.

2003 - In der Abfallgrube am einstigen Elternhaus Martin Luthers in der Stadt Mansfeld bergen Archäologen einen spektakulären Silbermünzschatz von über 160 Geldstücken.

1998 - Bei einem Brandanschlag in einer Discothek kommen in der schwedischen Stadt Göteborg 63 Jugendliche ums Leben, 190 weitere werden verletzt.

1993 - Das Tanzstück "Rosa Luxemburg - Rote Rosen für Dich" von Johann Kresnik nach einem Libretto von George Tabori wird an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz uraufgeführt.

1923 - Die türkische Nationalversammlung in Angora (heute Ankara) erklärt die Türkei zur Republik.

1918 - Die Besatzung der Hochseeflotte in Wilhelmshaven weigert sich, zu einer aussichtslosen letzten Schlacht auszulaufen. Die Meuterei löst die November-Revolution aus, die zur Ausrufung der Republik führt.

1888 - Die internationale Suezkanalkonvention wird in Konstantinopel (heute Istanbul) unterzeichnet. Der Suezkanal wird zum internationalen Gewässer erklärt.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein Brite, der betrunken auf einen Baum geklettert und dort in 7,5 Metern Höhe eingeschlafen war, ist von Spezialisten wieder auf den Boden zurückbefördert worden. Er selbst schlummerte während der ganzen Aktion seelenruhig weiter.

GEBURTSTAGE

1948 - Kate Jackson (65), amerikanische Schauspielerin ("Drei Engel für Charlie")

1938 - Ellen Johnson-Sirleaf (75), liberianische Politikerin, Friedensnobelpreis 2011

1923 - Carl Djerassi (90), amerikanischer Biochemiker und Schriftsteller ("Cantors Dilemma")

1917 - Eddie Constantine, amerikanisch-französischer Schauspieler ("Eddie krault nur kesse Katzen"), gest. 1993

1903 - Yvonne Georgi, deutsch-niederländische Tänzerin und Choreographin, gest. 1975

TODESTAGE

2003 - Franco Corelli, italienischer Tenor, geb. 1921

1963 - Adolphe Menjou, amerikanischer Filmschauspieler ("Wege des Ruhms"), geb. 1890