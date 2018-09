Berlin (dpa) - Der Abschied von Ross Brawn vom deutschen Formel-1-Rennstall Mercedes ist nun auch laut britischen Medien beschlossene Sache.

Der 58-Jährige, der seit der Übernahme seines damaligen BrawnGP-Weltmeisterrennstalls als Teamchef in Amt und Würden ist, soll das Werksteam nach dieser Saison verlassen. Das berichteten die Sender BBC und Sky. "Kein Kommentar von unserer Seite", hieß es zu den Berichten von MercedesAMG.

Denn diese sind nicht neu. Vor drei Wochen hatte es auch in Deutschland entsprechende Meldungen gegeben. Teamaufsichtsratschef Niki Lauda hatte daraufhin bekräftigt, dass er mit Brawn in Verhandlungen sei. "Wir brauchen überhaupt erst eine Entscheidung Ende des Jahres", hatte Lauda damals gesagt und bekräftigt, dass Brawn "hochmotiviert" sei. "sportbild.de" hatte zuvor berichtet, dass der Brite dem Österreicher schon in Südkorea seinen Abschied zum Saisonende mitgeteilt haben soll.

Für möglichen Ersatz hat Mercedes bereits gesorgt. Während der noch laufenden Saison hatte das Team den vielbeachteten Paddy Lowe von Rivale McLaren verpflichtet. Wie es mit Brawn weitergehen könnte, ist offen. Honda soll darauf drängen, dass McLaren den einstigen Titelgaranten engagiert, wenn die Japaner 2015 als Motorenpartner in die Formel 1 zurückkehren.