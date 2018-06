Jerusalem (AFP) In Israel sind am Dienstag die 26 palästinensischen Langzeitgefangenen medizinisch untersucht und von Rotkreuzvertretern befragt worden, die in der Nacht zum Mittwoch freigelassen werden sollten. Das berichtete der israelische Rundfunk. Gegen die Freilassung dieser zweiten Häftlingsgruppe im Rahmen der laufenden Friedensgespräche demonstrierten am Montagabend mehrere tausend Israelis, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

