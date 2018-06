Nairobi (AFP) Der afrikanische Fußballstar Yaya Touré hat am Dienstag vor einem Aussterben der Elefanten gewarnt, wenn Elfenbeinjägern nicht das Handwerk gelegt werde. "Wenn wir nicht jetzt handeln, könnten wir einer Zukunft entgegensehen, in der diese kultigen Tiere ausgerottet sind", sagte Touré am Dienstag in Nairobi. Am dortigen Sitz des UN-Umweltprogramms (UNEP) wurde er zum Umweltbotschafter der Vereinten Nationen ernannt.

