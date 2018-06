Lissabon (AFP) Der portugiesische Präsident Anibal Cavaco Silva hat einer vorgezogenen Neuwahl eine Absage erteilt. "Ich bin davon überzeugt, dass Portugal ein regierbares Land ist", sagte Cavaco Silva am Dienstag in einem Vorort von Lissabon. "Portugal hat ein Interesse daran, ein normales europäisches Land zu sein, und in Europa ist es normal, einen Regierungsauftrag bis zum Ende zu erfüllen", fügte er hinzu. Andernfalls würden die Märkte Portugal als ein unregierbares Land einstufen. Die aktuelle Legislaturperiode endet im Oktober 2015.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.