Würzburg (dpa) - Der Beitragssatz zur Rentenversicherung könnte rein rechnerisch Anfang 2014 von 18,9 auf 18,3 Prozent sinken. Das zeigen Vorausberechnungen, die die Deutsche Rentenversicherung heute in Würzburg bekanntgab. Es wäre die dritte Senkung in Folge. Die rechnerisch mögliche Verringerung müsste aber noch von der alten oder neuen Bundesregierung beschlossen werden. Es gibt aber Widerstände in Union und SPD, da das für die Rentenkasse milliardenschwere Mindereinnahmen mit sich bringen würde.

