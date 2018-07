Mogadischu (AFP) Ein ranghohes Mitglied der islamistischen Shebab-Miliz ist somalischen Regierungsangaben zufolge durch einen Drohnenangriff in dem ostafrikanischen Land getötet worden. Vor der Attacke vom Vorabend sei Ibrahim Ali Abdi, der Drahtzieher mehrerer Selbstmordattentate, über einen längeren Zeitraum vom somalischen Geheimdienst überwacht worden, teilte das Innenministerium in Mogadischu am Dienstag mit. Wer den Drohnenangriff ausführte, gab das Ministerium nicht bekannt - ein Regierungsvertreter in Washington bestätigte jedoch einen US-Drohneneinsatz gegen die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Shebab-Miliz am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.