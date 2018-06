Lausanne (SID) - Der Fußball-Verband von Kap Verde zieht wegen seines Zwangs-Ausscheidens in den Play-offs für die WM 2014 in Brasilien vor den Internationalen Sporgerichtshof CAS. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte das entscheidende Spiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen Tunesien mit 0:3 gegen Kap Verde gewertet, da das Überraschungsteam beim überraschenden 2:0-Sieg am 7. September einen angeblich nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte. Dieser soll nach Argumentation der Insulaner aber in einem ebenfalls annullierten Spiel des Feldes verwiesen worden sein, wodurch die Sperre ungültig gewesen sein soll.

Der Fall wird dadurch verzwickt, dass Kap Verde im Falle eines Erfolgs vor dem CAS gegen Kamerun mit dem deutschen Trainer in den Play-offs spielen müsste. Diese haben das Hinspiel in Tunesien (0:0) aber schon bestritten. Das Rückspiel soll am 15. November stattfinden.