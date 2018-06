New York (AFP) 188 Staaten haben die jährlich wiederkehrende Verurteilung des US-Wirtschaftsembargos gegen Kuba unterstützt - so viele wie nie zuvor. Nur die USA und Israel stimmten am Dienstag in der UN-Vollversammlung gegen die Resolution, welche die Aufhebung der fünf Jahrzehnte alten Handelsblockade fordert. "Die USA sind mit ihrer Politik gegen Kuba international völlig isoliert, es fehlt jede ethische oder rechtliche Grundlage", sagte Kubas Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla.

