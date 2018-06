Washington (AFP) Singapur erneut auf Platz eins, Deutschland auf Rang 21 und der Tschad ganz am Ende: Die Weltbank hat am Montag ihr jährliches Geschäftsklima-Ranking für kleine und mittlere Unternehmen in 189 Ländern dieser Welt veröffentlicht. Trotz heftiger Kritik vor allem aus China blieb die Weltbank bei ihren Kriterien und Methoden: Bewertet wurden zum Beispiel die Bedingungen für Unternehmensgründer und Kreditvergabe oder wie schnell Firmen eine Baugenehmigung oder Strom bekommen. Das Ranking gilt jedoch selbst innerhalb der Weltbank als umstritten.

