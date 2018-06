Berlin (dpa) - Einer der schwersten Herbststürme der vergangenen 15 Jahre hat in Norddeutschland und Nordeuropa massenhaft Bäume umgeknickt, Dächer abgedeckt und Autos eingedrückt. Mindestens 16 Menschen starben europaweit. Besonders schwer hat Orkan "Christian" in Schleswig-Holstein gewütet, wo rund 50 000 Haushalte zeitweise ohne Strom waren. Zugverbindungen zwischen Hamburg in Richtung Kiel, Flensburg, Dänemark oder an die Nordseeküste waren auch heute noch gestört. Die Höhe der Schäden ist nach Angaben des weltgrößten Rückversicherers Munich Re noch nicht absehbar.

