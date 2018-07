Kairo (AFP) Die ägyptische Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen weiteren Anführer der Muslimbrüder festgenommen. Wie die Übergangsregierung mitteilte, erfolgte die Festnahme von Essam al-Erian, dem Vize-Vorsitzenden der Partei Freiheit und Gerechtigkeit, in einem östlichen Stadtteil von Kairo. Al-Erian sei dort in einem Versteck ausfindig gemacht worden. Er war als einer der letzten führenden Köpfe der Muslimbrüder noch auf freiem Fuß. Die Verhaftungswelle läuft seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi am 3. Juli.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.