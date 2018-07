Sydney (AFP) Eine australische Beamtin, die während einer Dienstreise Sex im Hotelzimmer hatte und dabei von einer herunterfallenden Lampe verletzt wurde, hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Mit dieser Entscheidung setzte das Oberste Gericht des Landes am Mittwoch einen Schlussstrich unter einen skurrilen Prozessmarathon. Die Beamtin hatte im Jahr 2007 in einem Motel, das sie während der Dienstreise bewohnte, mit einem Mann geschlafen. Dabei fiel die Lampe auf sie und verletzte sie leicht an der Nase, am Mund und an einem Zahn. Sie beklagte zudem psychischen Stress, den sie durch den Vorfall erlitten habe.

