New York (SID) - In den Aufgeboten der NBA-Klubs sind so viele Ausländer wie nie zuvor zum Auftakt einer Saison vertreten. 92 Internationale aus 39 Ländern stehen in den Kadern der 30 Vereine aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Der bisherige Höchstwert stammt aus der Spielzeit 2010/11, damals kamen 84 Profis (38 Nationen) nicht aus den USA.

Die San Antonio Spurs haben im 15-köpfigen Aufgebot zehn Ausländer und damit die meisten der Liga. Aus Frankreich (9) kommt das größte Kontingent, dahinter folgen Kanada (8), Australien, Spanien (beide 5), Deutschland, Argentinien, Brasilien, Italien, Russland und die Türkei (alle 4). Nur drei Teams setzen ausschließlich auf Amerikaner.

Mit Superstar Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Elias Harris und Chris Kaman (beide Los Angeles Lakers) spielen in dieser Saison erstmals vier Profis aus der Bundesrepublik in der NBA.