Berlin (dpa) - In der neuen Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gehen erstmals vier deutsche Profis auf Korbjagd. Die Nationalspieler Chris Kaman und Elias Harris starten mit den Los Angeles Lakers gegen den Stadtrivalen Clippers in die Spielzeit. Am Donnerstag trifft Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks in der ersten Partie auf die Atlanta Hawks und den NBA-Neuling Dennis Schröder. Meister Miami Heat bekommt es mit den Chicago Bulls zu tun.

