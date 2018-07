Peking (AFP) Nach dem Zwischenfall mit einem brennenden Auto auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sind laut einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens mutmaßliche Drahtzieher des "Terroranschlags" festgenommen worden. Die Festnahmen seien zehn Stunden nach den "Terroranschlag" erfolgt, berichtete der Sender CCTV am Mittwoch. Bei dem Vorfall, der nun erstmals als Anschlag bezeichnet wurde, waren am Montag fünf Menschen getötet und 38 weitere verletzt worden.

