Wiesbaden (Deutschland) (AFP) Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland klettert immer höher. Im September waren erstmals seit der Wiedervereinigung mehr als 42 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Genau waren es demnach im vergangenen Monat 42.053.000 Menschen und damit rund 250.000 mehr als im September des vergangenen Jahres. Seit März liege die Zuwachsrate der Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr konstant bei 0,6 Prozent, erklärten die Statistiker.

