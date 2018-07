New York (AFP) Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Barack Obama nach Einschätzung des US-Magazins "Forbes" den Rang als mächtigster Mensch der Welt abgelaufen. Putin führte die am Mittwoch veröffentlichte "Forbes"-Liste vor Obama an - gefolgt von Chinas Staatschef Xi Jinping, Papst Franziskus und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sowohl im Konflikt um die syrischen Chemiewaffen als auch in der Affäre um den US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden habe der russische Präsident gegenüber seinem US-Kollegen die Oberhand behalten, begründete das Magazin seine Entscheidung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.