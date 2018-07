Schwerin (Deutschland) (AFP) Nach einem Stromausfall ist in der Schweriner Helios-Klinik ein 29 Jahre alter Patient auf der Intensivstation gestorben. Durch den Stromausfall sei das Beatmungsgerät des Mannes am Dienstag ausgefallen, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Obwohl der Mann unmittelbar danach an ein batteriebetriebenes Beatmungsgerät angeschlossen worden sei, habe er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Die Bemühungen eines Arztes und einer Krankenschwester, ihn zu reanimieren, seien nach einer halben Stunde gescheitert.

