Berlin (AFP) Zwei Spitzenbeamte des Kanzleramts sind nach Washington gereist, um mit der US-Regierung über die Spionagevorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA zu beraten. Es handelt sich dabei um den außenpolitischen Berater des Bundeskanzleramtes, Christoph Heusgen, und Geheimdienst-Koordinator Günter Heiß, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin bestätigte. In den nächsten Tagen würden auch die Präsidenten von Bundesnachrichtendienst und Bundesverfassungsschutz, Gerhard Schindler und Hans-Georg Maaßen, zu Gesprächen nach Washington reisen.

