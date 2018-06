Berlin (AFP) Im Rahmen ihrer Mission zu den Ausspähaktivitäten der USA sind Gesandte der Bundesregierung am Mittwoch in Washington mit führenden Vertretern der US-Regierung zusammengekommen. Der außenpolitische Berater des Bundeskanzleramts, Christoph Heusgen, und Geheimdienstkoordinator Günter Heiß hätten im Weißen Haus unter anderem mit den Sicherheitsberaterinnen von US-Präsident Barack Obama, Susan Rice und Lisa Monaco, sowie Geheimdienstdirektor James Clapper gesprochen, erklärte ein Regierungssprecher in Berlin.

