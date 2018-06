Berlin (AFP) An die künftige Regierung gerichtet fordert der Sozialverband VdK eine umfassende Pflegereform. "Wir erwarten, dass Union und SPD in ihrer Koalitionsvereinbarung die richtigen Weichen für eine menschenwürdige Pflege der Zukunft stellen", erklärte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher am Mittwoch in Berlin. Die öffentlichen Ausgaben für Pflege in Deutschland seien im internationalen Vergleich niedrig, kritisierte Mascher. Die privat zu bezahlenden Pflegekosten seien hingegen mit bis zu 45.000 Euro für die gesamte Lebensspanne bei Frauen mit die höchsten in den OECD-Ländern.

