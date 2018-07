Berlin (AFP) Union und SPD haben bei ihren Koalitionsverhandlungen weitere Teileinigungen im Bereich Arbeit und Soziales verkündet. Die zuständige Arbeitsgruppe verständigte sich nach Angaben der Kovorsitzenden Andrea Nahles (SPD) am Mittwoch unter anderem darauf, für eine bessere Bezahlung von Praktikanten zu sorgen. Sofern diese Praktika nicht Teil von Schule oder Studium seien, sondern nach einer abgeschlossenen Ausbildung anstünden, müsse es auch eine "angemessene Vergütung" geben, sagte Nahles. Wo ein Mindestlohn gezahlt werde, müsse er auch für Praktikanten gelten. So solle "die finanzielle Situation der vielen Praktikanten in diesem Land verbessert" werden.

