Phoenix (SID) - Eishockey-Ikone Jaromir Jagr ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf seiner Jagd nach dem Siegtor-Uraltrekord des legendären Gordie Howe einen großen Schritt weiter gekommen. Beim 2:1 seiner New Jersey Devils gegen Tampa Bay Lightning bedeutete der Treffer des Tschechen zum 2:0 das 119. Siegtor des 41-Jährigen, durch das Jagr in der "Game winning goal"-Wertung der NHL als nunmehr alleiniger Zweiter nur noch zwei Einträge zur Einstellung von Howes fast 45 Jahre alter Bestmarke benötigt.

Bislang teilte sich Jagr den zweiten Platz mit Phil Esposito, der von 1963 bis 1981 für die New York Rangers, die Boston Bruins und die Chicago Blackhawks gespielt hatte. "Ich habe Espositos Spiele von 1972 früher auf Video gesehen", sagte der in jenem Jahr geborene Jagr und lieferte eine einfache Erklärung für seine entscheidenden Treffer: "Mein Körper wird einfach nicht müde, deshalb treffe ich oft im Schlussdrittel - und dann sind natürlich viele Siegtreffer dabei."

Jagr will seine NHL-Karriere am Saisonende beenden. Der heute 85 Jahre alte "Mr. Hockey" Howe hatte 1980 mit 52 Jahren sein letztes NHL-Spiel bestritten.

Die Phoenix Coyotes haben unterdessen auch ohne den deutschen Nationaltorhüter Thomas Greiss ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Gegen die Los Angeles Kings setzte sich das Team aus Arizona 3:1 durch und feierte den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Coyotes-Trainer Dave Tippett setzte erneut im Tor auf Mike Smith, der Füssener Greiss bleibt damit bei drei Einsätzen in der laufenden Spielzeit.

Spieler des Tages in der NHL war derweil Jonathan Toews, der Meister Chicago Blackhawks mit einem Hattrick zum 6:5 gegen die Ottawa Senators schoss. In New York gewannen die Rangers das Derby gegen die Islanders mit 3:2. Ryan McDonagh und Benoit Pouliot trafen im Schlussdrittel und drehten damit noch das Spiel.

Weniger gut verlief der Arbeitstag für den ältesten aktiven NHL-Profi. Der Finne Teemu Selänne verlor beim 3:2-Erfolg seiner Anaheim Ducks gegen die Philadelphia Flyers mehrere Zähne, als ihn Gegenspieler Luke Schenn unabsichtlich mit dem Schläger im Gesicht traf. Der 43-Jährige musste mit 40 Stichen genäht werden und fällt zwei Wochen aus.