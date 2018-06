Los Angeles (dpa) - Nach dem Hin und Her um die Besetzung der männlichen Hauptrolle sollen die Dreharbeiten für die Bestseller- Verfilmung "50 Shades of Grey" einen Monat später beginnen. Dem "Hollywood Reporter" zufolge ist nun Anfang Dezember als Drehstart vorgesehen.

Der irisch-britische Schauspieler Jamie Dornan ("Marie Antoinette") wurde vorige Woche für die Rolle des Christian Grey ausgewählt, nachdem sein Kollege Charlie Hunnam kurzfristig abgesprungen war.

In der Erotik-Trilogie "50 Shades of Grey" geht es um Sex-Spiele mit Fesseln und Peitschen in der Beziehung des reichen Geschäftsmannes Christian Grey mit der jungen Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson). Regie führt die Britin Sam Taylor-Johnson. Der Streifen soll schon im August 2014 in die Kinos kommen.