Paris (AFP) Die einstige Anführerin der Proteste gegen die Homo-Ehe in Frankreich, Frigide Barjot, muss ihre mit öffentlichen Mitteln subventionierte Wohnung in Paris räumen. Das entschied am Mittwoch ein Gericht in der französischen Hauptstadt, das damit dem Pariser Amt für Sozialwohnungen (RIVP) Recht gab. Das Gericht gab Barjot und ihrem Mann vier Monate Zeit, ihre Umzugskartons zu packen.

