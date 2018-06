Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird sich in der Türkei auf die Rückrunde vorbereiten. Wie der fünfmalige deutsche Meister mitteilte, wird er vom 9. bis 16. Januar 2014 ein Trainingslager in Belek durchführen. Trainingsauftakt im neuen Jahr ist am 6. Januar.